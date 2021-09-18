中國大陸正式提出加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）申請，讓同樣有意加入的台灣備感壓力，行政院發言人羅秉成、經濟部長王美花17日都表示，感到很突然，對於大陸現行體制可否達到協定高標準義務並確實執行存疑。政院強調會密切注意CPTPP成員國對於大陸申請案的立場，並確保我國入會案進度不受影響。

羅秉成指出，政府將努力克服國際政治環境的挑戰，一旦時機成熟，就會提出入會申請。王美花強調台灣將持續與會員國非正式諮商，待有共識提出正式申請，較容易水到渠成。

此外，羅秉成說，大陸最近推動一些經濟重分配制度的激烈手段、對大型商業公司的行政監管、還有與CPTPP會員國的摩擦，如禁止自澳洲進口農產品、龍蝦與鐵礦等，看起來離CPTPP的高標準還有一段距離。

王美花也表示，就她了解，大陸此舉令許多會員國感到突然，況且大陸現行體制與規範能否符合CPTPP的高標準，尚待觀察，因此，不見得中國提出申請，會員國就會立即啟動申請審查。

反觀台灣，王美花表示，我方為了申請加入CPTPP，從十年前開始，就陸續做了許多準備，包括法規面的盤點與修改、市場面的開放等等，目前多數都符合CPTPP的標準，只有少數法規仍待立法院三讀通過。

王美花強調，現階段持續與會員國做非正式諮商，待有共識時提出正式申請，比較容易水到渠成；而在大陸提出申請後，也會持續觀察下一步及各國反應，希望不會影響到台灣。外交部發言人歐江安則強調，將加速推動達成加入CPTPP的任務目標。

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