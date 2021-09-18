中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間16日對此表示，美國總統拜登表明不會加入最初的TPP設計架構。中國申請加入CPTPP將由其成員國來決定，美國將繼續在印太地區尋求建立更牢固的經濟夥伴關係。

日對中國加入 持慎重立場

日媒報導，CPTPP輪值主席國日本也發表初步看法，強調對中國的加入持慎重的立場，尤需觀察中國是否能遵守CPTPP的高標準規則。

美國前總統歐巴馬在任內主導「跨太平洋夥伴協定」（TPP），原本用以作為制衡中國影響力的機制，但2017年1月川普上任後即宣布退出TPP，之後TPP轉由日本主導重組為CPTPP，並於2018年1月簽署，同年12月30日正式生效。CPTPP的11個成員國總量占全球13.5％。

另一方面，2013年由東協10＋6國發起的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），被外界視為是中國主導抗衡美國TPP的多邊貿易協定。2020年11月15日RECP正式簽署後數日，中國國家主席習近平20日在APEC峰會上表示中國將積極考慮加入CPTPP，引發全球關注。

美國總統拜登在就任之前，曾經表示不排除重返CPTPP。但在他今年1月就職後，白宮定調拜登政府會先專注在國內事務，暫時不考慮重返TPP。9月16日白宮記者會上，莎琪再度重申立場，表示美國將在印太地區尋求建立更強大的夥伴關係，並且「貿易不是唯一選項」。

報導稱，值得注意的是，2021年2月到5月，中方已先後和澳洲、馬來西亞、紐西蘭等CPTPP成員國商議加入該組織的計畫。中國國務委員兼外長王毅9月13～14日赴新加坡訪問時，新加坡外交部公開表示對中國加入表示歡迎。

針對中國一旦加入CPTPP後是否會加大對亞洲國家的影響力，美國國安會官員表示，美方正在檢視廣泛的選項，來打造更加堅強的印太地區經濟關係，並與盟友一起應對中國的強制貿易行為。

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(時報資訊)