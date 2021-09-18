當沖證交稅稅率減半優惠年底到期，立法院會17日快馬加鞭通過將《證券交易稅條例》第2條之2、第3條修正草案交付財政委員會審查，將當沖降稅優惠延長三年，至2024年12月31日，稅率維持千分之1.5，以提升台股交易動能，並列為立法院新會期的優先法案。

立法院第10屆第4會期17日開議，立刻將攸關當沖降稅優惠延長的《證券交易稅條例》第2條之2、第3條修正草案，交付財委會審查。

至於同屬證交稅條例修正案的權證避險降稅，行政院在去年底初審通過將權證避險證交稅率由千分之3降為千分之1，減徵期限訂為五年。不過，因疑慮無法正確掌握避險專戶交易資訊，恐形成逃漏稅漏洞，因此，至今未送出行政院大門。惟金管會已研議配套措施，降低逃漏稅疑慮，最快10月底完成，財政部日前已列入本會期優先法案。

當沖降稅優惠今年底到期，8月間台股因當沖降稅政策的不確定性，出現大幅波動，行政院會因此在8月19日火速通過證交稅條例修正案。財政部次長李慶華表示，為降低影響股市的不確定因素，將列為立院新會期優先法案，未來會堅持延長三年的立場，並積極與朝野立委溝通，對於年底前三讀通過持樂觀態度，有助台股持續活絡，帶動經濟成長。

當沖交易減半課徵證交稅自2017年4月28日實施迄今，現股當沖占上市櫃成交值持續上升，由2016年的一成，現已達四成，股市成交量也倍數成長，證交稅從2016年709億元，增至2020年的1,506億元，今年前七月的證交稅已達1,708億元，顯示已達提升市場交易量能、流動性政策目的。

財政部表示，今年7月集中及櫃買市場當沖占市場成交值比重約45％，高於降稅第一年比重24％；當沖日均成交值3,008億元，較降稅第一年日均成交值365億元顯著增加；當沖日均證交稅稅收約4.51億元，高於降稅第一年日均證交稅稅收0.56億元。

(時報資訊)