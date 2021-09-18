台股量縮震盪，盤面缺乏主流族群領軍，9月以來選股難度增加。法人建議，現階段選股可聚焦法人持續加碼、8月營收位居高檔，且本益比低於大盤等三多條件，共有中信金、陽明、南亞等14檔雙高一低股，有望在秋節連假後領銜上攻。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，大盤多空趨勢未明，加上長假因素，導致量能不濟，但基本面持續看好，相對評價偏低的優質成長股，有機會在買盤歸隊後率先獲得青睞，包括電子、傳產、金融族群皆有表現機會。永豐投顧認為，台股目前下檔風險不高，可以擇機布局，節後量能是否恢復為重要關注焦點。

據統計，盤面符合三大法人周買超千張以上，且8月營收月增、年增正成長，具備旺季題材，目前本益比不高，評價有上調空間的個股，共有中信金、華南金、陽明、南亞、聯茂、台塑、中壽、英業達、台聚、潤泰新、合庫金、奇鋐、兆豐金、聯發科等14檔，秋節連假後有望持續吸引資金進駐。

觀察上述個股，金融股有5檔入選，多數以銀行為主體，在量縮格局下獲外資加碼。法人分析，大環境逐漸邁向升息，有助於銀行利差持穩，中信金放款成長，壽險部分也受惠資本市場位居高檔，持續貢獻獲利，配合整體評價在金控股中相對偏低，除息後股價穩步墊高。

此外，聯茂受惠新伺服器平台、網通、消費及汽車應用需求強勁，帶動高階材料出貨持續成長，且新產能穩步開出，8月營收連三月改寫歷史新高，在旺季效應題材助攻下，外資、投信法人本周大力買超，合計敲進1.3萬張。

群益投顧指出，潤泰新業內外表現亮眼，房地產本業有第2季開始交屋入帳的板橋「潤泰峰匯」、豪宅「潤泰敦峰」貢獻；業外則有持股25％的潤成投控轉投資南山人壽，加上潤泰新持有潤泰全11.63％、潤弘40％、潤泰材26％及日友環保 26％，具多元獲利來源，目前本益比僅5.7倍。

（相關新聞見A3）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意