在太空人和地面科技人員的配合下，大陸神舟十二號16日成功完成飛船與核心艙的分離，今（17）日成功降落於東風著陸場，但事實上，飛船在與核心艙分離後，3名太空人還完成了一項特殊任務，即從空間站組合體的前向繞飛至核心艙下方，由下往上與核心艙進行首次逕向交會試驗，以模擬下個月神舟十三號的交會過程。

大陸神舟十二號今日成功於東風著陸場降落，聶海勝、劉伯明和湯洪波等3名太空人結束長達3個月的太空生活，安全返回地球，身體狀況十分良好，刷新大陸太空人於太空駐留時間。

陸媒報導，航天專家陶建中表示，太空人們在駐留期間完成了許多任務，主要任務包含維持空間站的運作、體驗太空日常生活、艙外試驗、水的重新利用等，但飛船在16日和核心艙分離後，太空人們還進行了一項特殊任務。

實際上，飛船在分離後並非直返地球，而是從空間站組合體的前向繞飛到核心艙下方，從下往上進行首次逕向交會試驗；此次試驗主要是為下個月的神舟十三號上來，而進行技術準備，模擬下個月的交會過程。

天和核心艙有一個節點艙，節點艙有4個對接口，其一為神舟十二號從正面對接，另外3個對接口中，有2個明年實驗艙的對接口，而在節點艙下方的對接口，即是神舟十三號的對接窗口；神舟十三號將於10月搭載3名太空人前往空間站。

(時報資訊)

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