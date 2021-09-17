台灣群眾募資主打小額、短期、以物易物類，自2020年至今年的海外、本土兩種疫情期間，群眾市場呈現極大的差異，FINDIT早期資金資訊平台統計顯示，2021H1群募市場提案件數高於2020年H1，成功募資金額較2020H1減少二成，文創小物類在2021H1間完成「百萬募資」的案件數最多，一改2020H1清一色都是科技生活類的寡占現象。

台灣經濟研究院研究六所副研究員張嘉玲指出，2021H1發起的群眾募資提案共計615件，較2020H1的363件高，總成功案件434件，成功率約為70％；成功募資金額超過8億元，少於2020H1募資規模的10億元；成功募資個案中，募資規模中位數為47萬元新台幣，亦較2020年的50萬元為低，平均成功募資金額185萬元，不及2020年的220萬的平均水準，相關數據都反映出疫情的衝擊影響。

疫情期間生活模式的改變，連帶使得消費模式發生變化，統整嘖嘖、flyingV與挖貝三個群眾募資平台於2020H1的資料，flyingV募資前五名清一色是科技類，嘖嘖則是有3件科技類以及2件設計類；2021H1則由文創小物出頭，有17項破百萬專案，即單一募資金額超過台幣百萬元，如拼圖、模型公仔、正念小卡等，累積了高於4,110萬的募資金額，是破百萬專案數最多的分類，張嘉玲認為，顯現疫情期間民眾需要的療癒性經濟，正在群募平台發酵。

FINDIT平台特別推薦機能穿戴類，機能衣與機能鞋合計5筆最多，其中，又以挖貝平台以15杯咖啡渣打造 XpreSoleR 全天候防水咖啡靴募得超過1,000萬元，為機能穿戴類募資績效最好的專案。此外，Super Double打造適合孩童的輕量書包，兼具機能與美感的書包，吸引許多家長的目光，共計獲得超過3,500贊助人的支持，總募資金額超過1,400萬元。

(時報資訊)