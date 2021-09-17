投資臺灣事務所17日再添7家企業共斥資近51億元擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的晟銘電子科技、美麗微半導體、根留企業方案的華夏海灣塑膠以及中小企業方案的萬大禾鋼鐵、瑋傑科技、東晟水產及立捷國際等。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引998家企業超過1兆3,413億元投資，預估創造11萬3,702個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有224家臺商投資約8,532億元，創造7萬2,630個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有114家根留企業投資約2,105億元，創造1萬5,757個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引660家中小企業投資約2,776億元，帶來2萬5,315個本國就業機會，後續尚有52企業排隊待審。

晟銘電子科技深耕電腦及伺服器外殼製造40餘年，是國內早期赴陸投資的廠商，在中國大陸設有製造中心，並將營運總部設置於臺灣，另於美國設立行銷據點，主要客戶為國內外知名系統廠。

受美中貿易戰影響，公司應客戶需求回臺設置生產基地，第一件臺商回臺投資方案已於2020年3月通過，為持續推動智慧化生產，以及佈局未來物聯網、AI及5G市場，因此加碼投資二案，預計招募100多名本國人才，斥資近19億元在北部興建廠房，導入智慧化生產線，將伺服器機殼產品進行有系統的研發，及發展高自動化製程技術，持續深根臺灣、運籌全球。

美麗微半導體致力於生產開關二極體、快速二極體、稽納二極體、肖特基二極體、TVS和ESD、橋式整流器、MOSFET與Transistor等產品，已取得美國、中國大陸、日本等多國專利。

在中國大陸設有生產基地，同時亦在亞洲、歐洲、美洲等地設立據點。為避免遭受美中貿易戰影響，完善上下游垂直整合，以及新增晶圓與5G二極體生產線，計劃招募60名本國員工，斥資近10億元回臺在宜蘭市擴大投資，拆除原有廠房擴大興建新廠，同時透過軟硬體智慧化升級，開發出高附加價值之產品，進一步提升品質及產值，推動臺灣半導體業新發展。

長期深根臺灣之華夏海灣塑膠股份有限公司，生產基地位於苗栗頭份，生產聚氯乙烯塑膠粉(PVC粉)、硬管、膠布、膠皮等產品，是臺灣前三大PVC製造廠之一，產品銷售遍及美洲、歐洲、澳洲、東南亞與中國大陸等地。

為掌握市場趨勢及達成智慧化生產，計劃斥資逾8億元興建自動倉儲系統，解決儲放空間不足的問題，提升整體出貨效率及達成節能減碳目標；再結合雲端平台達成數位化、可視化管理，推升臺灣之塑膠製造業新發展。

(時報資訊)

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