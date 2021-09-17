勞斯萊斯控股有限公司（Rolls-Royce）研發的首款全電動飛機「創新精神號」，15日在英國完成處女航，雖然航程僅15分鐘，但勞斯萊斯宣稱將進入「密集飛行測試階段」，讓航空業邁向零排碳目標。

勞斯萊斯表示，「創新精神號」採用400千瓦電動動力系統，並內建蓄電量最大的飛機用電池組，希望日後最高時速可超過300英里。

「創新精神號」是勞斯萊斯參與「加速飛機電動化」（ACCEL）研究計畫的研發成果，而這項計畫參與者還包括賓士旗下電動馬達及控制器開發商YASA及航空新創業者Electroflight。

在資金方面，ACCEL資金有50％來自英國商業能源工業策略部合作的航太科技研究中心，以及英國政府負責推動創新研發的機構「創新英國」（Innovate U.K.）。

(時報資訊)

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