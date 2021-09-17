隨著年終購物旺季逐漸迫近，越南為對抗疫情而進行長期的封城措施，已讓部分零售廠商、特別是成衣與製鞋業者，重新思考當初把生產線從中國轉往越南是否為明智之舉。華爾街研究公司BTIG還表示，即使越南封城結束，工廠仍須花費5到6個月才能恢復正常生產。

鑒於越南封城導致耐吉生產線受到衝擊，BTIG在上周已把該業者股票評級從「買進」降為「中性」。它提到自從耐吉上次發布業績後，生產問題就已存在，外界預料該運動用品製造大廠下周發布財報時，供應鏈挑戰將成為熱門議題。

然而不只耐吉陷入如此困境，其他零售業者也因為一直在等待越南工廠復工，導致供應鏈延宕風險正在攀升。根據BTIG分析指出，目前對越南曝險最大的零售廠商包括Deckers Outdoor、Michael Kors母公司Capri Holdings、哥倫比亞運動服飾公司（Columbia Sportswear）、耐吉、Coach母公司Tapestry、美國運動用品大廠Under Armour，以及露露檸檬。

過去幾年，為讓供應鏈多元化與避開美中關稅戰爭，曾促使許多零售大廠將生產線從中國移往越南。如今除了面臨越南停工危機，加上還有貨櫃短缺、塞港和卡車司機不足等供應鏈問題出現，已讓一些業者重新將生產線遷回中國。例如美國家具零售商Lovesac就表示將訂單從越南轉回中國，希望盡可能降低風險。

還有部分企業則是持續觀望越南的限制措施與製造活動將如何發展。不過可預期的是，隨著年終旺季到來，情況可能會變得更加嚴峻。

BTIG分析師李昂（Camilo Lyon）指出，越南的製造業問題預料第四季將對業者造成較明顯衝擊，而且該影響可能持續到明年上半年。

他還提到，即使越南解除封城措施，工廠仍須花5到6個月時間才能恢復正常生產。這當中將包括4到5週的原物料收貨延誤，以及8週處理積壓訂單的時間。

(時報資訊)