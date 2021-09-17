為協助產業邁向淨零，經濟部今日召開「產業及能源效率工作圈委員會」第1次會議，邀集產、官、學、研，共同討論選擇國內產業邁向淨零轉型路徑。經濟部表示，後續將推動製程改善、能源效率及循環經濟三大面向示範，加速產業低碳轉型。

產業界大咖包括台塑石化、台化、長春石化、中油、正隆、永豐餘集團(中華紙漿)、遠東新世紀、奇異果新能源等企業今天都出席，學研界則有中研院、工研院與其他專家學者。

產能效率委員會召集人是經濟部政務次長曾文生，全國工業總會副理事長林明儒及經濟部工業局長呂正華分任副召集人，功能為整合經濟部各局處資源、分工合作，進行國際技術交流等。

與會產業代表及專家學者從技術面、財務面、政策法規面進行討論，曾文生表示，經濟部會引導產業在2050全球淨零競爭上超前布局，健全推動淨零排放所需之法規規範及制度配套。

依據國際能源總署(IEA)研究指出，到2030年全球淨零路徑碳排放量的削減，大多來自當今現成的技術；到2050年，近半碳排放削減來自目前僅處於示範或原型階段的技術。

因此後續經濟部會持續整合政府、民間及技術研發單位資源，與產業共同合作，由製程改善、能源效率及循環經濟三大面向推出示範亮點，加速產業低碳轉型。

(時報資訊)

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