去年疫情爆發後居家辦公潮刺激網購需求爆量，再加上今年Delta變種病毒導致東南亞疫情惡化，網購需求有增無減，使東南亞自疫情爆發以來足足增加7千萬名網購人口，且專家看好未來東南亞網購需求持續成長。

根據臉書及研究機構Bain & Company在今年5月所做的調查推測，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等東南亞6國的網購人口合計將在今年底前達到3.5億人，2026年底前更將增至3.8億人。

這項調查一共訪問東南亞6國超過1.6萬名受訪者，估計今年底前東南亞6國15歲以上人口將有超過70％開始網購。受訪者當中有45％表示日常消費「以網購為主」，比重高於去年調查的33％。

(時報資訊)

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