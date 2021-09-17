投資型保單今年流行「多主題」。富邦人壽17日表示，依據報稅資料，65歲以上有所得者占高齡族群55％，收入四成靠利息、三成靠股息，退休後仍愛投資且偏好配息收入當養老金，因此附身故保本、月月撥回的類全委投資型保單極適合高齡者養老，這次富壽更首度將ESG投資概念納入投資型保單，協助保戶抗波動。

富壽附身故保本機制的投資型保單「富利人生」，亦算是其熱銷款保單，今年新台幣加上外幣計價的二張富邦人生，到7月累計已銷售近70億元，正朝百億元邁進。

富邦強調此保單有四大特色，一是訴求專家協助打理投資的類全委帳戶，避免保戶沒時間或看錯方向、估錯趨勢，二是月月撥回，若基金淨值大於等於8.3美元，月月撥回金額年化後可達4％以上，若淨值觸及10.3美元以上，撥回率拉高到5.2％，提供穩定現金流，適合退休規劃。

三是附身故保本機制，資產可完整傳承給受益人；四是依年齡、性別計算保本費用，越年輕投保越便宜，適合中壯年族群提早規劃退休金。

除了四大特色外，這張保單連結三個帳戶，供保戶自選，其中一個委託富達投信操作的「享優利」投資帳戶，強調將ESG選股概念首次納入投資型保單，而ESG即是近來金融業的「顯學」，即追求環境永續、企業社會責任與公司治理，除了自己要作好，在投資或授信上也要以ESG作為選擇標的或往來對象的標準。

享優利帳戶的月月撥回率與其他兩個相同，但訴求以「預期波動度+實際波動度」雙重觀察指標，搭配「兩階段風控應對策略」，即會以黃燈與紅燈警示，機動增加防禦債券或現金部位，降低跌價風險，但也不會錯失反彈機會；再加上以ESG評級選投資標的，訴求ESG作得的企業可相對抗跌，多頭時則有領先報酬率。

目前這種身故保本投資型保單，都有多主題，如國泰人壽8月底開賣的新保單，即訴求身故保本、月月撥回類全委帳戶外，還首創雙撥回機制，即額外撥回基金單位，降低保戶單位數減少的憂慮感。

壽險業者強調，低利、高齡化及少子化，已加重65歲以上族群的長壽風險，如何規劃養老金、又兼顧資產傳承，將成未來熱門標的。

(時報資訊)