Western Digital（NASDAQ：WDC）今日宣布科學基礎減量目標倡議（SBTi）已認證Western Digital的溫室氣體減量目標，並且符合巴黎協定和SBTi的標準及要求。科學基礎減量目標是符合最新氣候科學、防止氣候變遷的減碳目標。

Western Digital企業永續資深總監Joshua Parker表示：「訂定這些以科學為基礎的減量目標是為地球、社會、及我們的客戶和員工做正確的事。企業在協助以所需的速度和規模實現轉型上發揮著極重要的作用，未來幾年更是關鍵。Western Digital已經在減碳方面取得快速進展，證明我們對於打造永續經濟的決心。」

SBTi是由碳揭露專案（CDP）、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute，WRI）及世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）共同提出，旨在協助企業建立以科學為基礎的減量目標，減少溫室氣體排放並進行業務營運轉型以適應未來的低碳經濟。

SBTi為企業減少溫室氣體排放提供兩種不同層級的目標：將全球暖化控制在工業化前，遠低於2度C以內的標準承諾，以及更嚴苛的1.5度C軌跡承諾。這兩種目標皆與巴黎協定的決定一致，Western Digital決定以更嚴苛的1.5度C為目標。

科學基礎減量目標倡議夥伴之一的CDP科學基礎減量目標執行董事Alberto Carrillo Pineda表示：「恭喜 Western Digital將科學基礎減量目標設定控制升溫在1.5度C以內，這是《巴黎協定》中最遠大的目標。透過設定遠大、基於氣候科學的科學基礎減量的目標，Western Digital正在為防止氣候變遷所造成的破壞性影響採取實際行動。」

(時報資訊)