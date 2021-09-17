AMD釋出2021年第3季的專業級繪圖驅動軟體Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q3，於所有基準測試工作負載中，相較去年同期的版本達到平均16％的效能提升，同時帶來更高的應用效率、可靠度以及生產力。

Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q3版專業級繪圖驅動軟體的主要功能和特色包括：效能逐年提升：相較去年的Radeon Software for Enterprise 20.Q3版專業級繪圖驅動軟體，此版本提供明顯的效能提升幅度，其中在Catia viewset提升48％，以及在3dsmax viewset提升12％。

新增AMD遠端工作站支援：搭配各大遠端可視化解決方案時，AMD遠端工作站能更安全地傳輸遠端桌面上的工作站繪圖，讓使用者幾乎在任何地方都能實現高工作效率。新版驅動軟體加入對Teradici CAS（Cloud Access Software）的支援，並延續對VMware Horizon、Citrix Virtual Apps and Desktops、微軟遠端桌面以及HP ZCentral Remote Boost的持續支援。

專業應用認證：AMD持續開發專業級應用認證的驅動軟體。其認證對眾多應用程式提供企業級可靠度，包括3dsMax、Revit、Catia、SOLIDWORKS等。

AMD Radeon PRO Viewport Image Boost：這項功能相容於Revit和3ds Max，可放大可視區域中模型的解析度，呈現更高的影像逼真度，協助使用者做出更好的設計決策。

此外，AMD宣布AMD Radeon顯示卡以及AMD Radeon Software Adrenalin繪圖驅動軟體現已支援微軟近期釋出的TensorFlow-DirectML正式版，該版本能在Windows系統上執行機器學習訓練。

AMD與微軟持續密切合作，聯手在AMD顯示卡上使用TensorFlow-DirectML正式版優化由GPU加速的機器學習訓練，相較於微軟去年釋出的TensorFlow-DirectML預覽版測試，效能提升高達4.4倍。

(時報資訊)