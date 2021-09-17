在數位金融時代下，各家都在裁減分行，實體分行更重財管客戶。新光銀行總經理謝長融指出，新光銀行的財管規模年成長7至9％、高資產客戶年成長10％，未來新光銀行實體分行的佈點或遷址將優先考量具發展潛力的新興重劃區、科學園區，藉以服務高資產客戶，未來三年AUM將拼破兆元。

謝長融指出，新光銀行分行佈點未來三年將應「逐客戶」而居，隨著城市發展，人口移往新興市區或商業活動集中地區，透過大數據的分析，已逐步盤點、分析分行區域特性及經營潛力，全台重點重劃區主要集中在六都共約20處，未來喬遷屬拓點將鎖定新興重劃區與科學園區，以掌握高所得年輕族群之財管商機。舉例來說，除了壢新分行搬到青埔，永和、林口、高雄、東新竹、竹北六家分行、台南分行都陸續搬到當地指標性豪宅區，朝先進地區、有業務發展機會的地區發展。

就財富管理業務發展，新光銀副總吳碧芬表示，國內銀行財管資產管理規模每年成長3到5％已算很好，但新光銀成長率高達7至9％，而資產5,000萬元以上的高端客戶達1,800多人，資產100萬元以上族群也有20多萬人，財管業務成長快速。

吳碧芬表示，新光銀四年前財管資產管理規模不到五千億元，但現今已朝8,000億元邁進，在主管機關推動財富管理2.0的方向下，未來3年將往高端客戶群會加速成長，可從年成長10％拉高到20％，財管手收近年也有快速成長，因為財管商品設計讓客戶放心、專家團隊也已建設完成，力拚未來3年內AUM上兆元。

新光銀副總林俊辰則指出，新光銀在信貸發展也相當快速，尤其在數位帳戶的推升下，整體信貸規模已突破600億元，排名業界第5，至於房貸方面，今年原本目標成長7％，但在房市熱絡帶動下，6、7月已提前達到全年目標，整體消金業務成長也都有7％亮眼成長。

新光銀行資深副總李正國則指出，新光銀數位產品力已大幅提升，可做到301「三分鐘申貸、一秒核准、零人工」，未來數位行銷力是銀行核心能力，也持續提升顧客體驗。

(時報資訊)

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