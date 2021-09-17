（兆豐銀行主辦中租-KY馬來西亞子公司1.2億美元聯貸案，超額認購2.13倍，深耕新南向放款。圖／兆豐銀行提供）

由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之中租-KY馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.(仲利成功公司)之3年期1.2億美元聯合授信案，已順利成功籌組完成，並於9月17日完成簽約。

本案獲各大行庫踴躍認參，短期內即籌組完成，並獲超額認參2.13倍，最終以上限1.2億美元簽約，本案資金將做為該公司充實營運週轉之用，顯見銀行團不僅看好新南向龐大的潛在商機，亦對該公司及經營團隊深具信心。

Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.是由中租控股與馬來西亞成功集團於2015年9月合資設立，以車輛分期業務進入馬來西亞市場，締造首年即獲利之佳績，2018年成為馬國第二大中古車融資公司，擁有超過1,500家經銷商網絡，該公司近年逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車市場，以及個人消費金融與保險經紀等多元業務。中租-KY於2021年上半年合併營收新臺幣344.58億元，較2020年同期成長22.01％，合併稅後純益新臺幣105億元，獲利表現亮眼，穩居產業龍頭地位。

兆豐銀行向來以專業金融服務見長，廣受客戶肯定，在聯貸業務上表現優異亮眼，榮獲亞太聯貸市場競賽選拔-2020年台灣年度最佳聯貸銀行，2021年第二季台灣聯貸市場MLA及BOOKRUNNER 兩項主辦銀行指標排名均名列前茅。

兆豐銀行打造「房貸e把兆」數位平台榮獲「2021卓越銀行評比」之「最佳數位房貸獎」，展現透過數位實力拓展房貸服務之深度與廣度。

此外，兆豐銀行為協助新創事業度過疫情難關，特別推出「新創紓困融資加碼方案」，以從寬、從簡的e化簡化流程從速核貸。

(時報資訊)

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