為協助產業從減碳、低碳邁向淨零，經濟部17日召開「產業及能源效率工作圈委員會」第1次會議，邀集產、官、學、研各界，包括台塑石化、台化、長春石化、台灣中油、正隆、永豐餘集團、遠東新世紀、奇異果新能源等企業，及中研院、工研院與專家學者，共同討論產業邁向淨零轉型的關鍵課題。

「產業及能源效率工作圈委員會」由經濟部曾政務次長文生擔任召集人，全國工業總會林副理事長明儒及經濟部工業局呂局長正華擔任副召集人，並邀請各產業決策階層及專家代表擔任諮詢委員，核心功能將整合經濟部各局處資源、分工合作，進行國際技術交流，選擇國內適合推動策略，以有效反應於產業政策與技術研發政策。

會議中，產業代表如石化業的台塑石化陳寶郎董事長、造紙業的正隆公司蔡東和執行董事以及紡織業的遠東新世紀公司林文至資深經理，均提出2030年及2050年其公司規劃減碳的路徑藍圖。經過與會產業代表及專家學者熱烈的討論，產業所提出技術面、財務面、政策法規面等問題，會議主席曾文生次長表示，經濟部將會與產業界共同努力，以務實的方式、前瞻的眼光，期引導產業在2050全球淨零競爭上超前布局，持續導入最適合我國產業技術、兼顧財務可行性、健全推動淨零排放所需之法規規範及制度配套。

依據國際能源總署(IEA)研究指出，到2030年全球淨零路徑碳排放量的削減，大多來自當今現成的技術；到2050年，近半碳排放削減來自目前僅處於示範或原型階段的技術。因此後續經濟部將透過本委員會持續整合政府、民間及技術研發單位資源，與產業共同合作，由製程改善、能源效率及循環經濟三大面向推出示範亮點，除由大企業發揮企業社會責任精神外，亦應透過供應鏈體系協助中小企業能力建構(如：盤查與碳足跡、減碳技術分享)及啟動減碳，共同因應國際淨零排放趨勢，加速產業低碳轉型。

(時報資訊)