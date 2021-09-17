中國大陸突然加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經濟部長王美花今天說各會員國都感到「很突然」。(資料照) 中國大陸突然提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請書，這讓經濟部長王美花今天也回應說大家都感到「很突然」。至於台灣申請進度？她強調我方早在10年前就做好法規調適準備，還是會先跟會員國做非正式諮商，等取得共識才提出申請，沒有一定時間。

對於中國大陸申請時間快過大家預期，王美花表示，第一時間CTPTT會員國都感到很突然，因為中國在現行體制與規範下，能否符合CPTPP高標準是有所保留的。像是中國對內有許多高度監管、不透明的違反自由經濟體措施、對CPTPP會員國沒有理由就禁止進口等。

至於台灣自己申請是否也要加快？她說我加入CPTPP早在10年前就做法規調整，一部分已做完，一部分還在立院審議中。我們會等跟會員國非正式諮商有共識，再遞出申請。畢竟台灣的情況特殊(國際環境)，很多議題要先溝通，有共識再正式提出，是比較穩健做法，也比較容易水到渠成，

對於美方回返CPTPP動態，王美花說，拜登政府認為現在CPTPP的內容要修改，要納入勞工、環保議題等等。其次美國跟印太合作，有些想法有更廣泛政策。現在處理疫情問題、經濟盟國議題，才是拜登優先工作。

而通常申請加入CPTPP需要多久完成？王美花說這沒有一定，看每個國家大小，多少議題而定。像現在英國已經申請，多久會啟動小組成立與談判，可以作為其他國家參考。

(時報資訊)