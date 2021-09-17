運價費率高漲，到底漲多高？中華信評估算，自2020 年下半年間大幅走升、就再也不回頭，延續至2021年9月初，上海出口貨櫃運價指數在9個月期間漲了1.5倍，萬海航運的服務各航線中，美洲航線運價費率的漲幅為最大，該條航線於2021Q2的運價費率較2020年底時，高出約120％，其次為中東航線的約100％，亞洲區間航線則為65％。

中華信評依據市場價格變動，最新將萬海航運2021年平均運價費率年成長率的預測值上調至120％至130％，中華信評主辦分析師陳宛暄指出，運費收入將在未來三～四個季度期間，為萬海航運提供強勁的營運現金流量支撐；且一至二年期間，萬海航運應可將強勁的營運現金流量，用於支應其積極的資本支出計畫，並同時在股利政策上維持彈性，進而使該公司在2022年運價費率逐漸恢復常態後，得以維持充裕的財務緩衝空間。

中華信評最新調整萬海航運的評等展望，由「穩定」調為「正向」，本地長、短期信用評等twA-/twA-2獲得確認。

值得注意的是，上述評等是奠基於中華信評對萬海航運的基本情境假設，包括航運業的異常運作將在2022年逐漸得到解決，2022年萬海航運所有主要服務航線的運價費率，將由2021年的「異常偏高」水準下跌30％至40％，並在2023年進一步下跌20％至25％。

不過，中華信評保留運價費率下跌時間點的不確定性，因為Delta變種病毒仍在全球肆虐，加上大部分新貨櫃運能將於 2023年開始投入，將可能導致運價費率暴跌。中華信評認為，萬海航運的財務指標極易受到航運業本身具有的高度波動特性影響。貨櫃船舶供過於求、產業競爭加劇或是燃油價格飆漲等因素，均可能導致萬海航運的獲利能力迅速惡化，並進一步削弱其信用指標。

(時報資訊)