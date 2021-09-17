中國大陸16日晚間宣布將參與CPTPP，外界憂慮，明年輪值國將換新加坡，多重因素恐不利我方參與。外交部發言人歐江安表示，國際社會對中國現行體制是否符合高標準與高品質的規範仍存在許多疑慮。CPTPP會員國已多次表示，協定開放標準的程度將不會因特定新會員的加入而有所降低或放寬的可能。

歐江安強調，我方將持續掌握CPTPP各項重要訊息，包含中國在內的各新成員入會發展等。我方目前循既有程序向所有CPTPP成員國透過各項互動及諮商進行討論，爭取全面的支持，並將加速推動達成加入CPTPP的任務目標。

日本媒體認為，因為中國大陸對國有企業進行保護，加上資訊不對外流通，因此參與CPTPP的門檻頗高，CPTPP不一定會降低標準讓中國大陸與會。

(時報資訊)