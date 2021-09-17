（黃麗玲（左）說，媽媽是永真生技的最佳代言人，甚至吸引客人主動上門詢問，一試成主顧！圖/業者）

疫情改變了許多商業模式，成立13年的台中永真生技因此從實體通路轉戰電商，外貿協會為協助企業在疫情期間加強網路行銷，永真生技通過審核，獲得外貿協會的品牌形象影片拍攝的機會，同時入選為經濟部新南向市場創新行銷開發計畫廠商，即將前進越南市場。

創辦人黃麗玲很自豪的說，能跟隨政府的腳步把台灣優良產品打入國際市場，是她從事這項良心事業13年來最有成就感的事。 黃麗玲早年從事保險業，會投入生技產業背後有段故事。13年前，父親心臟出問題住進加護病房，原本應開刀裝支架，但父親有三高、糖尿病及肝癌等多重疾病，醫生需要審慎評估動刀的時機，同時間家人正與國外廠商洽談保健食品的代理事宜，於是先讓父親吃了保健食品，不久後醫生再次評估，認為父親的病況好轉，不需馬上開刀。 黃麗玲在外貿協會的品牌形象影片中特別提及，就是要讓國人了解預防醫學的保健觀念，基於這樣的使命感，她積極爭取拿到國內的代理權，成立了永真生技。

前3年，永真生技只做一支產品「顧欣」精氨酸產品，「自己不敢吃的絕不敢開發銷售」，黃麗玲秉持這樣的初心，永真生技成立13年來開發了9支產品，以精胺酸一氧化氮為研發基礎，立志將每支產品做到LV的頂級水準，為的是帶給消費者真正有感的體驗。 黃麗玲在影片中強調，永真的產品13年前在藥局通路打出「無效退費」，為什麼敢這樣子做？因為原料敢下，下得好、下得足，體感度就有，保健食品的功效就有，一路以來取得藥劑師的信任感，才再以此中心思想陸續研發相關產品。

黃麗玲說，公司產品研發過程很堅持原料的來源一定要來自國際大廠，要有實驗的數據及原廠實驗文獻，因為生技產業就是良心事業，自己不敢吃的，絕不開發銷售，「誰吃最多？我吃最多，我是公司負責人，決定產品該有的價值及態度，才能守護自己以及消費者全家人的健康。」

黃麗玲說，很多人以為吃保健食品是老年人的權利，其實各個年齡層的人都需要，小朋友在成長期很需要補充鈣質；重度使用3C產品的情況下，葉黃素的補充就很需要，從年輕就要開始保養，在病症還未發生前，透過很到位的營養補充品調理身體，可以HOLD住身體的健康。

去年初至今疫情肆虐，許多消費者不敢走進藥局，即使要去，頂多買口罩、酒精。黃麗玲於是轉戰電商，實體通路有藥劑師可以幫忙解說，為讓消費者安心，決定沿續當年「無效退費」精神，推出「滿意保證」，消費者購入產品後90天內若不滿意，永真願意退費。

永真生技今年參加財團法人商業發展研究院舉辦的「新南向市場創新行銷開發計畫─海外創意策展」，獲得經濟部核定為入選廠商。

黃麗玲說，公司成立13年產品都只在國內銷售，一直想要打入國際市場，剛好政府有這樣的資源，公司同仁非常認真的準備資料，主辦單位告訴她，「所有參加評選的廠商，你們家的資料是最完整、最用心的，你們會被錄取，應該佔很大關鍵。」目前一切都準備好了，即將進入越南市場。

值得一提的是，永真生技創立以來，每月定期定額捐助慈善團體，如喜憨兒、伊甸社會福利、罕見疾病基金會、世界展望會等弱勢團體，持續傳遞這份溫暖，和成立永真生技的初衷相同，希望可以幫助消費者享有生命的尊嚴與喜悅。

(時報資訊)