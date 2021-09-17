中秋4天長假將至，使台股本周難脫量縮盤整格局，3大法人雖未棄守，但今（17）日手筆明顯縮水，合計僅買超33.44億元。但值得留意的是，外資雖僅小買16.02億元，卻大單加碼航運股，除陽明名列買超第1名，敲進逾1.8萬張，長榮、萬海也分居排行榜第2名與第6名，光是貨櫃3雄單日就狂掃4萬2507張。

台股已連6個交易日成量值不到3000億元，今為長假前的最後交易日，投資人多看少進場，雖電子權值股、高價股一度帶頭急拉逾百點，但富時指數調整在盤後生效，導致終場收黑拉回，大盤開高走低，終場小跌1.9點，收17276.79點，成交值3107億元，

觀察外資買超前10名，除陽明18351張高居第一，長榮以15828張緊追在後，第3、4名分別為友達的13377張、宏碁的10700張，買超都逾萬張。至於第5~10名部分，依序為遠東銀9040張、萬海8328張、彩晶7523張、亞泥7076張、廣達5231張與潤泰新4884張。

法人認為，短線指數上檔空間有限，近期科技股因是法人持股重心，導致股價跌多漲少，但隨季底作帳大限逼近，本土法人調整部位的動作加劇，「棄弱留強」在所難免，宜慎選業績成長股。

另有法人認為，台股現金股利率在全球股市中名列前茅，仍是外資的重點市場，若投資人有心長線布局，不妨挑選今年獲利勝去年、明年可望秉持高股利政策的個股，以此前提研判，後市較有利金融、傳產類股表現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意