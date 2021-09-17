【時報記者任珮云台北報導】圓展（3669）今宣布旗下自動追蹤和PTZ視訊攝影機，可透過PTZ Link軟體整合Shure揚聲器和麥克風系統，提供使用者聲音追蹤新應用，帶來絕佳的影音雙體驗。

PTZ Link是一款適用於Windows及Mac系統的軟體，可將圓展攝影機快速轉換成聲音追蹤攝影機。使用者可透過PTZ Link搭配Shure Microflex Advance麥克風系列，包含MXA910、MXA710、MXA310及IntelliMix P300音訊處理器等，以聲音追蹤科技，驅動攝影機的拍攝預設點，自動切換角度鎖定正在發言的與會者。

PTZ Link透過網路IP連接各裝置，無須任何編程，只要下載後開啟程式，即可輕鬆配對五組麥克風及圓展攝影機。更方便的是，為呈現最佳自動化效果，使用者可設定延遲觸發追蹤的時間，當偵測到連續說話聲，鏡頭才跟隨到定點；若長時間未偵測到人聲，攝影機便自動回到預設點。流暢的運鏡能力讓圓展攝影機成為會議、培訓、教學、演講等應用的最佳方案。以演講場合為例，使用者可在廳內安裝兩台攝影機，以自動追蹤攝影機跟隨舞台上的主講者，用 PTZ攝影機透過聲音追蹤拍攝發言的與會者。

圓展美國子公司產品行銷暨OEM合作總監Andy Teoh指出，「圓展Pro AV攝影機加入聲音追蹤功能，讓我們的客戶為觀眾提供身歷其境的聲音、影像雙重饗宴。整合Shure麥克風系統除了有音訊的世界級品質保證，更幫助我們的影像解決方案臻於完整。」

(時報資訊)

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