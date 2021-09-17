【時報記者任珮云台北報導】MSCI今宣佈推出預計升溫（Implied Temperature Rise）解決方案，為全球投資者提供數據，以衡量企業如何透過其投資組合與全球溫度控制目標保持一致，也就是評估企業承諾零碳力度。企業層面的數據集覆蓋近10,000家MSCI全球可投資市場指數（MSCI ACWI IMI）中的上市公司。

MSCI全球ESG及氣候主管Remy Briand 表示：「氣候變化是我們現時面臨的最大挑戰，而資本市場參與者在推動系統性轉型，以防止氣候災難，擔當至關重要的角色。預計升溫指標是MSCI不斷發展的氣候投資工具系列中的一項重要的全新解決方案，同時彰顯MSCI的使命-確保資本市場及其參與者能夠推動實現淨零排放轉型。投資者日益關注氣候變化對金融市場的影響，他們需要更高的透明度及更深入的洞察，以了解其資本是否會促進，或阻礙社會可持續發展目標的實現。由於預計升溫指標可以便捷地衡量前瞻性投資組合的碳排放軌跡，投資者可以使用這一指標作為設定脫碳目標及更積極應對氣候風險的多方位工具。」

氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）近期發表報告，建議所有金融機構使用前瞻性指標來衡量和披露其投資組合是否與《巴黎協議》的目標保持一致。此報告發佈後，MSCI將在11月召開的第26屆全球年度氣候峰會（COP26）之前推出此創新的氣候解決方案。儘管越來越多的跨國公司公開承諾將致力實現氣候目標，但承諾的力度和具體細節各不相同。預計升溫解決方案在此關鍵時刻推出，讓模糊的氣候承諾變得清晰、透明。預計升溫解決方案透過簡單而強力的指標，即公司與全球溫控目標的一致程度，來評估氣候承諾的力度。

將這一系列全面的分析工具與致力評估公司脫碳和淨零排放氣候目標的MSCI目標記分卡結合使用，旨在幫助投資者更積極應對氣候風險，並協助投資者向淨零排放轉型過渡。為了讓投資者分析所投企業為實現氣候目標的業務轉型速度，預計升溫解決方案對標關鍵基準，例如政府間氣候變化專門委員會(IPCC)提出的2°C溫控目標，或《巴黎協議》倡議的1.5°C溫控目標。

MSCI的預計升溫解決方案在考慮公司減排目標的情況下，將每家公司當前和預測的溫室氣體排放量轉換為預測的全球升溫。假設在本世紀要在實現全球2°C溫控目標，MSCI將這些預測排放量與全球剩餘的排放預算進行比較，得出預測結果。2°C的溫控目標基準也與MSCI的季度淨零追蹤報告（Net-Zero Tracker）掛鉤。

MSCI按照氣候相關財務信息披露工作組投資組合校準團隊（TCFD Portfolio Alignment Team）為金融業各機構制定的設計建議，構建了預計升溫解決方案模型，以衡量和披露投資組合及目標設定的框架是否與溫控目標保持一致。

(時報資訊)