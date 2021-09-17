大陸以及新興市場股市近期受到政策監管或新冠疫情擴散而震盪，投信法人認為，對市場前景仍保持正向的前提下，建議以可轉債的方式布局，特別是以多元資產納入，更能有效掌握投資機會。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭舉例，以近期受到監管壓力而下跌的大陸網路外賣平台美團為例，先前股價上漲階段，可轉債同樣跟著上漲，而股價在今年7月轉為下跌後，可轉債雖也跟著下跌，但跌幅逐漸縮小，主要原因就是可轉債價格已經跌到90～100元附近，也就是說可轉債價格已經逼近其債券價值，主要是可轉債本身可視為一張債券+一個股票選擇權買權的結合，若可轉債不具轉換價值（也就是股價偏低時），則價格走勢會類似於一般公司債，因此具有債券價值的下檔防禦，而若股價上漲，則會逐漸反映其轉換價值帶動可轉債價格上漲，顯現其進可攻、退可守的特性。

蔡宛庭指出，以可轉債整體指數來看，也能發現可轉債指數歷史在上漲時的跟漲比例、往往會大於下跌時的跟跌比例，因此可轉債在需要同時考量報酬潛力與下檔風險管理的多元資產策略中，具備可平衡兩者的優勢，對於一些波動比較大的市場或是個股，儘管其長期成長潛力可能相當不錯，但是短期的震盪風險相對也較大，就很適合利用可轉債投資。

其中，施羅德(環)環球收益成長基金，除了傳統的股、債外，2021年7月底還有約24％的可轉債部位，且對於像是新興市場新經濟股（如大陸網路科技股），或是富成長潛力的潔淨能源股（如電動車公司），都有分散投資在股票和可轉債，來平衡其波動風險。

展望後市，施羅德投信仍看好風險性資產，建議以「新、利、基」三大趨勢佈局， 方能在未來參與市場多頭行情。

首先，「新」興市場展現價值面優勢，股債部位更具潛力。蔡宛庭說，新興市場股票經過先前的修正後，平均本益比最低僅剩13倍，相較於持續在高檔的美股，新興市場股市更具表現機會，也可望帶動新興市場可轉債上漲。另外，施羅德多元資產團隊最近著重加碼新興市場美元債券，主因其利率極具收益吸引力，在美元有機會升值和聯準會延續鴿派政策之下，新興債將更具表現空間。

其次，「利」率緩升與復甦走勢，嘉惠循環類股如金融股。在景氣復甦帶動下，施羅德投信看好利率仍走緩升格局，循環類股有機會表現較好，尤其可嘉惠金融股獲利，以S&P 500美國金融股為例，第二季財報有96％企業獲利優於市場預期，因此自7月開始的第二季財報季以來，美股產業中以金融股獲利預期上修幅度最高，加上美股金融股目前本益比仍僅有約15倍，相較大盤的21倍還是具價值面優勢，因此看好其未來上漲空間。

最後是「基」本面相對穩健，企業獲利上修有利股優於債。由於近期的疫情並未劇烈影響到企業獲利上修或經濟成長的趨勢，因此市場對疫情發展的反應逐漸淡化，有利市場多頭格局。蔡宛庭認為，以施羅德(環)環球收益成長基金不偏重單一國家或單一風格股票，全球分散布局之下，可望受惠各區域與產業的輪動表現。

(時報資訊)