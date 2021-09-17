【時報記者張漢綺台北報導】銅箔基板廠聯茂(6213)前8月合併營收為216.71億元，年增26.1%，聯茂預估，第3季合併營收可望挑戰單季歷史新高，美系外資雖然維持聯茂「中立」評等，但目標價上調至165元，聯茂今天股價也在外資及投信買超力挺逆勢收高。

聯茂因伺服器、車用等客戶需求強勁，加上新產能陸續開出，8月合併營收為31.66億元，月增7.29%，年增60.57%，首度突破30億元，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為216.71億元，年增26.1%。

聯茂表示，由於客戶訂單能見度還不錯，第3季合併營收可望挑戰單季歷史新高，全年營收有機會創下歷史新高。

美系外資最新報告指出，未來幾季伺服器CPU升級將驅動更強的雲端銅箔基板需求，材料從Purley的Mild loss到Whitley的Low loss，甚至Eagle Stream的Very low loss可望為聯茂帶來更好的ASP；再者，大陸5G基站需求不斷增加，搭配公司持續進行產能擴充，將可推動公司長期營收成長，我們相信聯茂的GM/OPM在2021年和2022年將分別提高0.5個百分點/0.8個百分點和1.3個百分點/1.2個百分點，並將2021年/2022年/2023年淨利預估上調9%/4%/6%，維持聯茂「中立」評等，但目標價上調至165元。

(時報資訊)

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