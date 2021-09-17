【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股隔夜道瓊和標普下跌，熱門中概股也下跌。港股開低走高，午後漲幅擴大。市場成交金額約在1134億港元。

周五香港恆生指數收漲252.91點或1.03%，為24920.76點，為全日最高點。國企股(H股)漲134.67點或1.53%，為8940.47點。

科技指數大漲3.52%。京東健康漲9.4%；阿里健康漲9%；微盟漲7%；快手漲6%；京東漲4%；阿里漲2%。

中國恆大跌3.4%，報2.54港元。標普周四公布一份報告警告，因為流動性耗盡，中國恆大、恆大地產、天基控股的評級下調至「CC」，展望為負面。標普認為恆大無力償還的風險極高，最終可能導致債務重組，表示恆大幾乎肯定會出現違約情形。

港交所揭露的消息，恆大股東陳凱(音均)於9月15日減持恆大2443萬股，持股降為7.96%，套現8751萬港元。

恆大物業漲12.2%，報4.6港元；碧桂圓漲3.0%。碧桂園承認，曾與恆大物業接觸，但是(收購)價格還沒有談攏。未來不排除雙方有深度合作機會。

騰訊漲2%，網易跌2.2%。兩家公司皆宣布中秋假期間，未成年玩家可以登錄上網遊戲的時間和時段。

根據滬港深中秋假日期間安排，港股在9月20日至21日開市，22日港股休市。

(時報資訊)