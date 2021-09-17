中石化(1314)近年以「石化事業」及「土地開發」雙主軸事業為主要經營方針；其中，石化事業以兩岸質量整合為佈局考量，除推動高雄港洲際碼頭、苗栗頭份精細化工，大陸威名石化基地建設也持續推進，合計投資規模逾340億元。

中石化表示，因應大陸提高CPL自給率，向下游PA6進行垂直整合，大陸如東威名石化一貫廠上半年已小量產出PA，第四季完成環保驗收，而CPL原料環己酮已試車完畢。

中石化CPL頭份廠年產能20萬噸、小港廠年產能20萬噸，大社廠AN年產能22.4萬。為尋求CPL去化，投入PA6，鎖定紡織、工程塑膠產業、運動休閒、車用、醫療設備、智慧3C、5G等工塑產業領域；去年PA6營收比由3％增至6％，今年上半年更提升到16％。

強化營運利基，中石化啟動兩岸三投資案。苗栗頭份鎖定「精細化工」進行轉型，佈局OPP下游光學衍生物、二元醇系列單體，投資額約38億元，分2期進行，已於2月開始動土興建，有助CPL供應鏈垂直整合，切入光學高端應用市場。

高雄港洲際碼頭投資案預計興建液氨3萬噸儲槽及AN、苯酚等石化產品儲槽，投資額約32億元，分3階段進行，藉此增加原物料進出口調度、操作彈性能力，提高競爭力。

中石化大陸威名石化基地投資項目包含環己酮、PA6、CPL、氫氣、公用工廠及特化工廠，總投資額約68億元人民幣，分2階段進行。其中，PA6上半年已產出小量，持續進行調適中，預期第四季完成環保驗收；環己酮已試車完畢，關注原料及產品市況開車。

(時報資訊)

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