【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美元走強削弱黃金的吸引力，以及投資人正在觀望下周聯準會的重要會議，以尋找有關該央行何時開始縮減激勵措施的線索，周五國際黃金價格估將連續第2周下跌。

目前現貨金上漲0.46%，報每盎司1,760.80美元。美國黃金期貨小升0.2%，報每盎司1,760.30美元。

在隔夜市場，由於美國意外強勁的零售銷售數據帶動美元上揚，並使聯準會可能提前縮減購債的預期升高，周四紐約期金大跌38.1美元或2.1%，報每盎司1756.7美元，盤中更一度跌至1745.5美元，創下8月12日來新低。

受此拖累，周四白銀價格尾盤下跌4.3%，報每盎司22.79美元，盤中一度跌逾5%。

美國近來公布的一連串經濟數據意外樂觀，重新點燃了聯準會可能提前收緊政策的預期，美元指續持穩於近3周高點。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將於9月21日召開期兩天的政策會議，可能釋出該央行的量化寬鬆（QE）措施何時開始退場的線索。

央行縮減激勵力道往往會推升公債殖利率，進而使持有無息黃金的機會成本升高。此外，央行此舉亦有助於美元走升，也將進一步打壓黃金價格。

白銀價格在周四觸及一個多月來新低後，目前小升0.26%，報每盎司22.99美元。鉑金目前勁揚1.22%，鈀金跌0.5%。

(時報資訊)