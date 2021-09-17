【時報記者張漢綺台北報導】統一超商(2912)集團搶食振興五倍券商機，9月22日9點起民眾可使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包╳信用卡綁定，為提供優質數位體驗，7-ELEVEN OPEN錢包領先實體零售、推出「一鍵綁卡」服務，開啟OPEN POINT APP即可立即申辦國泰世華CUBE卡、快速綁定OPEN錢包立即使用，引領快金融服務新趨勢。

7-ELEVEN指出，OPEN POINT可使用三大支付工具，消費者可依據個人數位消費習慣透過icash2.0、icash Pay、OPEN錢包分別綁定儲值卡、銀行帳戶與信用卡，每年超過1億人次體驗。

配合行政院振興五倍券數位綁定政策，鼓勵消費者多加使用數位綁定振興五倍券，統一超商整合集團3大支付積極響應，9月22日9點起鼓勵民眾可使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包╳信用卡綁定，選icash2.0、icash Pay綁定還有機會額外獲得最高上萬點OPEN POINT點數。

打造在地最大、虛實整合的類金融熟客生態圈，7-ELEVEN即日起領先同業，與國泰世華銀行攜手合作推出OPEN錢包「一鍵綁卡」服務，解決傳統申辦信用卡等待時間較長、信用卡綁定行動支付須自己動手操作的繁雜程序，即日起一指開啟OPEN POINT APP可立即連結至國泰CUBE卡申辦網頁、核卡啟用後自動綁定OPEN錢包，10秒內立即辦卡、快速綁定、完成即可就近到巷口的7-ELEVEN，甚至跨通路到康是美、統一時代百貨…等16大品牌通路支付使用，省時又便利還能額外賺OPEN POINT點數回饋。

(時報資訊)

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