【時報-台北電】據上海證券網報導，以「啟航十四五金融新征程」為主題的第十屆中國（廣州）國際金融交易·博覽會（簡稱「廣州金交會」）9月17日上午正式開幕。本屆金交會為期三天，展覽規模3萬平方米，參展單位308家，設置10個主題展區，其中新設的有綠色金融助力雙碳展區、金融服務鄉村振興展區、數字金融創新展區，新設金融機構展區、金融智庫展區，歷屆均設的展區有金融開放合作展區、銀行證券保險展區、地方金融展區、企業集團展區。據了解，本屆廣州金交會還將舉辦4場專題論壇。產融對接共收集簽約項目65個，對接意向簽約金額10170.14億元人民幣。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#廣州 #金交會

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