（仁湖育樂公司董事長鍾嘉村（右二），17日與台灣港務公司總經理陳邵良（右三）簽約，將分期投資103億元，在台南安平港興建綜合度假城。圖／顏瑞田）

三地集團旗下的南仁湖（5905）將攜手太普高（3284）與泰嘉開發等企業，合組「安平星鑽公司」，投資103億元，在台南安平港16.31公頃陸地和水域，興建綜合度假城，涵蓋海洋影城商場、遊艇碼頭、酒店式公寓和會展酒店等，預定2024年開工，分期完工，最後在2031年全區開幕，與亞果安平遊艇城串連成為全台最大的遊艇和海洋休憩、觀光聚落。

台灣港務公司17日舉辦「安平港水岸複合觀光遊憩區投資簽約典禮」，南仁湖育樂公司董事長鍾嘉村、與台灣港務公司總經理陳邵良，在交通部次長祁文中、台南市長黃偉哲、以及台灣港務公司董事長李賢義的人見證之下，代表雙方簽訂這項50年地上權投資。

三地集團南仁湖育樂公司鍾嘉村董事長表示，從20年前投入、辦理國平重劃區市地重劃時，見證水岸複合遊憩區，由原先一大片魚塭地，蛻變成美麗的濱海港灣，未來，將成立「安平星鑽股份有限公司」專責營運事宜，規劃打造全國規模最大的綜合度假城。

「安平星鑽股份有限公司」組成企業，主導的南仁湖將持股51％，泰嘉開發董事長呂金發指出，泰嘉開發、以及上市櫃的太普高，也將各持股10％，其餘的股東，尚未能揭露。

「安平港水岸複合觀光遊憩區」總投資額約103億元，將從2024年到2027年分5期開工，在13.48公頃的陸域、以及2.83公頃的水域，興建海洋影城商場、遊艇碼頭、高級海洋會員區、荷蘭城文創小鎮、海洋生態學苑、親水運河廣場、酒店式公寓和會展酒店等，分期營運，全區營運預定在2031年。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣最有歷史文化的城市，安平港也是先天條件最優良，平均潮差僅1公尺以內的港口，安平港的發展前景，與台南息息相關。

他說，在亞果遊艇集團超前部署，投資安平亞果遊艇城之後，南仁湖和泰嘉建設公司接棒，投資安平港，未來在交通部和台南市政府的緊密合作之下，一定可帶動市港進步繁榮。

台灣港務公司董事長李賢義表示，透過與台南市政府的緊密合作之下，積極推動安平港「南自貿、北觀光」為主軸的各項招商工作，今年已陸續開花結果，「南自貿」部分已在今年8月，迎來台南首座貨櫃集散站試營運，產業園區和離岸風電備援基地、水泥儲運、食用油品裝卸等業務，也有亮眼成果。

李賢義指出，「北觀光」遊艇碼頭區及水岸複合觀光遊憩區，都已成功招商引資，水岸遊憩觀光聚落雛型已漸趨成熟，等到漁光島完成擴大都市計畫程序之後，將啟動大月牙灣灘地及後續的三鯤鯓觀光遊憩招商開發，形塑「北觀光」完整遊憩區塊，帶動台南城市的經濟發展。

(時報資訊)

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