【時報記者林資傑台北報導】中租-KY(5871)旗下馬來西亞子公司仲利成功（Chailease Berjaya Credit）今（17）日完成3年期1.2億美元（約新台幣33.3億元）聯貸簽約，募集資金將用以充實營運資金、增加資產規模。

此次聯貸案由兆豐銀統籌主辦，一銀、土銀、台新、合庫、安泰、華銀、台企銀、輸銀、台中銀及上海商銀新加坡分行等11家金融機構參與，超額認購達2.13倍，最終以1.2億美元簽約，顯見銀行團高度肯定經營成果、並同步看好新南向商機。

據中租財報揭露，仲利成功2020年合併營收14.12億元、年增達28.02％，營益率雖自23.29％降至20.33％，但稅後淨利2.26億元、年增7.83％，每股盈餘（EPS）1.82元。2021年上半年稅後淨利2.87億元、年增達近2.28倍，已賺贏去年全年。

仲利成功由中租與成功集團（Berjaya Group）於2015年9月合資成立，由中租持股7成、成功集團3成，以車輛分期業務進入馬來西亞市場，締造首年即獲利的佳績，2018年成為第二大中古車融資公司，擁有超過1500家經銷商網路。

仲利成功2018年以此為基礎跨入重型機車市場，同年並取得貸款執照，以逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車，以及個人消費金融與保險經紀等多元業務。目前總部位於吉隆坡，並在新山（Johor Baru）與檳城（Penang）分設南、北2家分公司。

此外，仲利成功於峇株、怡保、馬六甲、芙蓉與關丹等地設置辦事處，在亞羅士打、昔加末設立行動辦事處，且今年將在淡馬魯、實兆遠、瓜拉登嘉樓等地新設行動辦事處，以積極於馬來西亞提供產品與服務。

(時報資訊)

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