【時報-台北電】據新華社報導，大陸國家主席習近平9月17日下午在北京以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十一次會議並發表重要講話。習近平強調，過去20年，是上海合作組織蓬勃發展、成員國互利合作碩果累累的20年。20年來，本組織始終遵循「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的「上海精神」，共促政治互信，共護安全穩定，共謀繁榮發展，共擔國際道義，致力於世界和平與發展和人類進步事業，為構建新型國際關係和人類命運共同體作出重要理論和實踐探索。

習近平表示，今天上海合作組織已經站在新的歷史起點上。我們應該高舉「上海精神」旗幟，在國際關係民主化歷史潮流中把握前進方向，在人類共同發展宏大格局中推進自身發展，走團結合作之路、安危共擔之路、開放融通之路、互學互鑑之路、公平正義之路，構建更加緊密的上海合作組織命運共同體，為世界持久和平和共同繁榮作出更大貢獻。

習近平更提到，中方迄今已向100多個國家和國際組織提供將近12億劑疫苗和原液，居全球首位。中方將加緊實現全年向世界提供20億劑疫苗，深化同發展中國家抗疫合作，為人類徹底戰勝疫情作出應有貢獻。

習近平也說明，未來3年，中方將向上海合作組織國家提供1000名扶貧培訓名額，在「絲路一家親」行動框架內開展衛生健康、扶貧救助、文化教育等領域30個合作項目，幫助有需要的國家加強能力建設、改善民生福祉。

習近平指出，「一時強弱在於力，千秋勝負在於理」。解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌，應該以聯合國憲章宗旨和原則為遵循，堅持共商共建共享。要踐行真正的多邊主義，反對打著所謂「規則」旗號破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。要恪守互利共贏的合作觀，拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，營造包容普惠的發展前景。（編輯整理：葉時安）

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