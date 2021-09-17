【時報-台北電】據新華社、上海證券報報導，從上海市虹口區政府了解到，該區制定「北外灘七大專項行動」規劃，力爭將北外灘區域打造成為上海全球資產管理中心的核心承載區。

上海市虹口區制定「關於加快上海全球資產管理中心核心承載區建設的實施意見」，提出力爭到2025年，虹口基本建成資產管理領域市場集聚度高、生態體系較為完備的綜合性、開放性資產管理中心，成為上海全球資產管理中心核心承載區。為加快上海全球資產管理中心核心承載區建設，該區將大力引進一流資產管理人才，加強資產管理行業政策支持，設計包括投資獎勵、房租補貼、人才獎勵、產業發展等4個方面的政策服務體系。

此外，虹口還持續發展金融科技，上海金融科技園區和上海金融科技產業聯盟相繼在北外灘揭牌，匯集了浦銀金融科技總部、京東數科上海營運中心、東亞期貨和華興證券等一批優質金融科技研發及應用示範企業，北外灘正加速成為集財富管理和金融科技雙重功能為一體的核心承載區。

而日前，第二屆大陸(上海)自貿區臨港新片區半導體產業發展高峰論壇在上海臨港舉行，來自業界、學界的半導體專家齊聚一堂，坐而論道產業「危與機」。

在全球貿易新格局、新冠肺炎疫情影響下，全球半導體產業正在發生著前所未有的產業重構。在與會大咖看來，這給大陸半導體產業發展帶來大機遇。正因新能源汽車、光電對IGBT需求大幅提升，由於更高的能效比等優勢，化合物半導體(即第二代、第三代半導體)進入業界視線，成為本次大會的重點話題之一。

在本次峰會上，上海臨港經濟發展(集團)有限公司黨委副書記、副總裁翁愷寧強調，當前臨港集團正在推動以東方芯港特色產業園為核心，加快構建「10+X」的產業佈局，打造集成電路專業園區。（編輯整理：葉時安）

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