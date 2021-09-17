國內電商龍頭PChome網路家庭今（17）晚6點召開重大訊息記者會，盛傳將引入策略合作夥伴，但其實電商生意近年愈來愈難做，亞馬遜首度證實，從4月下旬以來，已封殺600個品牌商店，約3000個帳號遭關，除產品下架，賣家資金也被凍結。

亞馬遜封殺事件至今約5個月，公司總算出面回應。央視今（17）日報導，亞馬遜全球副總裁戴竫斐受訪時證實此事，並坦言賣家申訴成功機率小，不過未來將在杭州打造賣家培訓中心，致力提升交易品質。

廣告不實、假交易、洗評論的現象，過去在亞馬遜上屢見不鮮，有新賣家坦言，「新上架的商店若不刷評論，簡直活不去」，但近來亞馬遜查緝趨嚴，甚至連7年前、2014年涉嫌刷單的訂單都被查出，寄信要求賣家解釋，若遭判定異常，店就被查封。以通拓科技為例，旗下就有54家線上商店被禁，凍結資金4143萬人民幣，

不刷評論轉買廣告，賣家又面臨網路廣告費高昂的問題，以CPC（點擊付費）機制為例，有賣家抱怨，品項愈競爭、廣告費愈高，甚至占掉商品售價的1/10，「若點10下能還沒能有1單，鐵定就賠錢！」另有業界人士表示，在亞馬遜開店已走向重資產、重投入、重行銷，樣樣都要錢，「庫存風險太高。」

戴竫斐強調，封殺事件非針對大陸買家，其他國家的商家也有涉入，也未影響大陸賣家在平台上的整體業務，「在過去的幾個月，大陸賣家在亞馬遜的整體銷售額占比未變，依然健康成長。」

至於賣家帳戶何時解封、被凍資金何時退還，戴竫斐表示，一般能在90天内通過申訴的方式取回資金，「若賣家能證明遭誤判或非惡意違規，並提出避免方案，亞馬遜也會考慮恢復帳號。」反之，若申訴失敗或未提申訴，遭凍資金將用於支付其客户退貨、退款、賠償及賣家待付費用等。

但她坦言，帳號遭停用時，都會告知具體原因與申訴流程，一般而言，申訴成功的機會不大，強調將在杭州建立全球首座的賣家培訓中心，協助提升營運能力。而據數據顯示，去年亞馬遜的大陸賣家占比高達42%，而亞馬遜美國網站的占比更達63%，才讓亞馬遜決定強化監管責任與力度。

(時報資訊)