數位五倍券將於9月22日開放民眾綁定，台新銀行搶先於8月底推出5倍變10倍優惠，卡戶可同享早鳥、新／舊戶、共同綁定及滿額回饋，最高可拿10,000元，17日再攜手高雄市政府，結合地方加碼方案，推出「高雄開就賺」振興活動，將數位振興券與紙本券雙重對接，數位五倍券綁定台新銀行信用卡，領千元高雄券並有機會獲萬元刷卡金。

這次數位五倍券綁定台新銀行信用卡至高雄消費滿5,000元，其中2,500元為餐飲、旅宿類消費，前1萬名即可獲得1,000元「高雄券」，且11月30日前在高雄市消費，任刷一筆不限金額，即可參加10,000元刷卡金贈獎，幸運兒當場升級「20倍券」。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行這次為不同族群客戶量身訂製五倍券加碼回饋。喜愛個人綁定，不分新舊戶均可獲早鳥200元刷卡金，去年選擇台新信用卡綁定三倍券的卡友，今年再獨得100元加碼，至於新戶有800元回饋。及家有孩童、長輩或喜愛揪團者，共同綁定越多人拿越多回饋，最高贈1,000元。媽媽族群可妥善運用全家五倍券，繳學費、家族旅遊或汰換家電等大額消費，再獲最高3,000元刷卡金，一起振興經濟賺回饋。

黃天麟指出，搭配台新10倍券優惠，推薦卡友指定通路加碼，可放大振興效果。想換iPhone13的民眾可對自己好點，15大通路如遠傳、燦坤、Apple直營店（含Apple官網）、Studio A及三大網購平台，刷台新信用卡最高3,000元回饋。若要為自己添購新裝、補貨保養品或購買精品民眾，各大百貨周年慶再獲10％以上回饋。

另趁著雙十國慶假期帶家人出遊，指定旅遊通路，如雄獅旅遊、易遊網、Agoda、立榮航空等滿額贈最高10％。五星飯店用餐犒賞自己與家人，可獲75～85折不等優惠。年底採購大型家電除舊布新、日常家用品採買，10月7日至11月3日大型賣場週年慶聯名卡最高10％回饋，12月底前在全聯以PX Pay綁定台新@GoGo卡消費享最高3％，越早綁定消費可獲越多優惠。

(時報資訊)