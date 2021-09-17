神腦下半年「週年連歡慶」，第二波登場的是iPhone 13新機預購，17日晚上8點起，神腦門市、網路商城同步開放，並加碼送限量配件大禮包(價值2,760元)。搶攻五倍券商機，神腦將開放民眾可以先到神腦門市消費，之後再憑振興五倍券退款，神腦再加碼500元購物金。

神腦全通路從17日晚上8點起為期7天，於實體門市及網路商城，開放限量預購iPhone 13全系列，神腦將送出獨家預購禮二選一（限量600組)，有配件大禮包（含傳輸線、旅充頭、無限閃充、保護貼等價值2,760元）或碎屏險（價值10,000元）＋30W旅充頭。

想將舊機換成新iPhone 13的果粉，神腦挑戰市場回收最高價，不論是三星或iPhone的指定機型舊換新回收，最高加碼2,000元，另外享配件、保健品超值組合加價購，像是加4,690元，就能帶走Airpods(搭配充電盒2019) ＋玻璃保護貼(2入)，省下超過1,000元，加購保險再送500元購物金。刷指定銀行信用卡享分期零利率，中國信託單筆分期滿額最高回饋1,700元+HamiPoint 500點(總價值共2,300元)、花旗卡分期滿額最高回饋1,500元，遠東商銀最高回饋1,300元，LINE Pay 綁定台新銀行GoGo卡最高享6%回饋。

另外，即日起至10月31日，到全台神腦門市先消費，而後憑紙本5倍券加上原消費發票，就能退款，另外，神腦再加碼500元購物金。5倍券可以使用在門市購買iPhone等其他5G新機，或是空氣清淨機、電磁爐、電子鍋等家電。

(時報資訊)