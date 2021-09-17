支持政府振興五倍」方案，遠東商銀為方便信用卡持卡人使用數位振興券，特別結合遠東集團跨產業食衣住行育樂，只要振興五倍券綁定遠銀信用卡，並使用HAPPY GO Pay，於使用期間內累積消費5,000元以上，HAPPY GO點數最高15倍，且把握年底百貨週年慶兌點優惠，回饋更不只5,000元。

遠東商銀表示，這次配合政府振興五倍券方案，登錄綁定遠銀卡刷卡累積滿5,000元，協助持卡人申請政府輔助款5,000元並贈HAPPY GO 點數5倍（250點，含原點數），若同時也是遠銀存款戶，再加碼HAPPY GO點數3倍（150點）。至於家人也可以與持卡人共同綁定，共同綁定最多五人，共同綁定成功且刷卡滿額再加碼HAPPY GO點數2倍（100點）。

另提供限定加碼禮，只要於12月31日前，使用遠銀卡綁定HG Pay消費，於百貨、網購、量販、電信、飯店等指定通路，單筆滿額再加碼HAPPY GO點數最高5倍。

遠東商銀指出，歡慶振興五倍券帶動全台經濟，12月底前結合遠東集團資源，於百貨量販通路、五星飯店住宿餐飲等複合式優惠層層堆疊，回饋將不只5,000元。例如遠東百貨、SOGO百貨週年慶檔期，台北/台南遠東飯店、Mega 50、愛買天天遠銀日、日系超市city'super均有不同優惠。生活民生消費的快閃時尚精品、指定藥妝、美食外送、連鎖咖啡，最高可獲5％回饋。

(時報資訊)