【時報記者任珮云台北報導】兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之中租-KY(5871)馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.(仲利成功公司)之3年期美金1.2億元聯合授信案，已順利成功籌組完成，並於110年9月17日完成簽約。

該案獲各大行庫踴躍認參，短期內即籌組完成，並獲超額認參2.13倍，最終以上限美金1.2億元簽約，該案資金將做為該公司充實營運週轉之用，銀行團不僅看好新南向龐大的潛在商機，亦對該公司及經營團隊具信心。

Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.係由中租控股與馬來西亞成功集團於104年9月合資設立，以車輛分期業務進入馬來西亞市場，締造首年即獲利之佳績，107年成為馬國第二大中古車融資公司，擁有超過1,500家經銷商網絡，該公司近年逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車市場，以及個人消費金融與保險經紀等多元業務。中租-KY 110年上半年合併營收新臺幣344.58億元，較109年同期成長22.01%，合併稅後純益新臺幣105億元，獲利表現亮眼，穩居產業龍頭地位。

(時報資訊)

#兆豐金 #中租-KY

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