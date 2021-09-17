【時報-台北電】17日陸股三大指數集體開低，隨後走勢分化，風電板塊拉升走高，證券、新冠檢測板塊活躍；鴻蒙概念、元宇宙概念下挫。午後指數走強，創業板指漲幅擴大至2%，滬指探底回升翻紅。醫療器械、CRO概念板塊走高，白酒板塊持續上行；煤炭、有色、鋼鐵等週期股集體回落，工業母機、鹽湖提鋰板塊低迷。煤炭遭打壓，兗州煤業、山煤國際、昊華能源、晉控煤業、冀中能源等多股下挫。

收盤，滬指報3613.97點，漲0.19%，成交額為6288億元；深成指報14359.36點，漲0.71%，成交額為7143億元；創指報3193.26點，漲2.06%，成交額為2448億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #三大指數

主要市場指數

紐約道瓊
34751.32 -63.07(0.18%)
05:07
S&P500
4473.75 -6.95(0.16%)
05:07
Nasdaq
15181.92 +20.39(0.13%)
05:16
費半指數
3473.60 +7.84(0.23%)
05:16
日經225
30500.05 +176.71(0.58%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
17:03
香港恆生
24920.76 +252.91(1.03%)
16:08
上證指數
3613.97 +6.87(0.19%)
15:00
深圳成指
14359.36 +101.23(0.71%)
16:29
英國FTSE
7023.66 -3.82(0.05%)
18:21
法國CAC
6614.26 -8.33(0.13%)
18:21
德國DAX
15636.22 -15.53(0.10%)
18:21

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