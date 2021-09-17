【時報-台北電】17日陸股三大指數集體開低，隨後走勢分化，風電板塊拉升走高，證券、新冠檢測板塊活躍；鴻蒙概念、元宇宙概念下挫。午後指數走強，創業板指漲幅擴大至2%，滬指探底回升翻紅。醫療器械、CRO概念板塊走高，白酒板塊持續上行；煤炭、有色、鋼鐵等週期股集體回落，工業母機、鹽湖提鋰板塊低迷。煤炭遭打壓，兗州煤業、山煤國際、昊華能源、晉控煤業、冀中能源等多股下挫。
收盤，滬指報3613.97點，漲0.19%，成交額為6288億元；深成指報14359.36點，漲0.71%，成交額為7143億元；創指報3193.26點，漲2.06%，成交額為2448億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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