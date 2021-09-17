【時報-台北電】據中國證券網報導，依據大陸生態環境部消息，近日公開徵求《「十四五」時期深入推進「無廢城市」建設工作方案(徵求意見稿)》和《「無廢城市」建設指標體系(2021年版)(徵求意見稿)》意見。
意見指出，推動100個左右地級及以上城市開展「無廢城市」建設，到2025年，城市固體廢物產生強度穩步下降，綜合利用水平和比例大幅提升，區域處置設施缺口基本補齊，減污降碳協同增效作用明顯，基本實現固體廢物管理信息「一張網」，「無廢」理念得到廣泛認同，固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
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