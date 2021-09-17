【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技股帶領下，17日韓股開低走高，最後收在3,140.51點，漲10.42點或0.33%，周線也漲0.47%。同時，韓元走弱，公債殖利率則上升。

　三星電子與SK海力士分別漲1.45%與2.88%，Naver也漲0.25%。另外，外資買進458億韓元，約0.38億美元。

　17日首次掛牌交易的現代重工，在法人捧場買進下，股價也大漲85%。

　20日至23日，適逢中秋佳節韓國金融市場將休市3天。

　一美元可兌換1,175韓元，韓元貶0.27%。

　韓國10年期公債殖利率上升2.7個基本點至2.07%。

(時報資訊)

#韓股 #科技股 #三星 #SK海力士 #公債殖利率

主要市場指數

紐約道瓊
34751.32 -63.07(0.18%)
05:07
S&P500
4473.75 -6.95(0.16%)
05:07
Nasdaq
15181.92 +20.39(0.13%)
05:16
費半指數
3473.60 +7.84(0.23%)
05:16
日經225
30500.05 +176.71(0.58%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
17:03
香港恆生
24920.76 +252.91(1.03%)
16:08
上證指數
3613.97 +6.87(0.19%)
15:00
深圳成指
14359.36 +101.23(0.71%)
16:29
英國FTSE
7023.66 -3.82(0.05%)
18:21
法國CAC
6614.26 -8.33(0.13%)
18:21
德國DAX
15636.22 -15.53(0.10%)
18:21

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