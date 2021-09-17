【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技股帶領下，17日韓股開低走高，最後收在3,140.51點，漲10.42點或0.33%，周線也漲0.47%。同時，韓元走弱，公債殖利率則上升。

三星電子與SK海力士分別漲1.45%與2.88%，Naver也漲0.25%。另外，外資買進458億韓元，約0.38億美元。

17日首次掛牌交易的現代重工，在法人捧場買進下，股價也大漲85%。

20日至23日，適逢中秋佳節韓國金融市場將休市3天。

一美元可兌換1,175韓元，韓元貶0.27%。

韓國10年期公債殖利率上升2.7個基本點至2.07%。

(時報資訊)