【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技股帶領下，17日韓股開低走高，最後收在3,140.51點，漲10.42點或0.33%，周線也漲0.47%。同時，韓元走弱，公債殖利率則上升。
三星電子與SK海力士分別漲1.45%與2.88%，Naver也漲0.25%。另外，外資買進458億韓元，約0.38億美元。
17日首次掛牌交易的現代重工，在法人捧場買進下，股價也大漲85%。
20日至23日，適逢中秋佳節韓國金融市場將休市3天。
一美元可兌換1,175韓元，韓元貶0.27%。
韓國10年期公債殖利率上升2.7個基本點至2.07%。
(時報資訊)
34751.32
-63.07(0.18%)
05:07
4473.75
-6.95(0.16%)
05:07
15181.92
+20.39(0.13%)
05:16
3473.60
+7.84(0.23%)
05:16
30500.05
+176.71(0.58%)
14:15
3140.51
+10.42(0.33%)
17:03
24920.76
+252.91(1.03%)
16:08
3613.97
+6.87(0.19%)
15:00
14359.36
+101.23(0.71%)
16:29
7023.66
-3.82(0.05%)
18:21
6614.26
-8.33(0.13%)
18:21
15636.22
-15.53(0.10%)
18:21