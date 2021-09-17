【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在晶片製造業者推波助瀾下，市場多頭17日再度發動攻勢，因此日本股市收高。日經指數收30,500.05點，漲176.71點或0.58%。同時，東證收2,100.17點，漲10.01點或0.48%。此外，日股已連續4周都收高。

　日本股市樂觀氣氛濃厚，9月至今粗略估計月線已漲超過8%。Chibagin資產管理認為，大盤上漲是因為部分投資人增持自己的日股投資比重。還有前兩星期日股上漲時沒有進場的，現在也在補部位。

　上漲4.91%的醫療服務平台M3在日經指數表現最亮眼，其次是晶片相關族群，例如東京威力科創與愛德萬測試分別漲1.24%與2.44%。

　在東京證券交易所中，航運業者漲幅最大，日本郵船漲2.88%，川崎汽船也漲4.24%。

航空業與鐵路業分別上漲1.67%與1.16%。

　東證指數30中，任天堂漲幅最大，其次是軟銀上漲1.82%。

　不過，新日鐵卻重挫5.96%，因市場不滿意新日鐵3000億日圓，約27.3億美元可轉債的定價，故遭到拋售。鋼鐵同業神戶製鋼與JFE控股，也分別跌3.79%與2.34%。

　至於東證30指數中表現最差的是豪雅光學，下跌2.29%，其次是三井物產跌1.7%。

(時報資訊)

#日股 #晶片 #航空業 #鐵路業

主要市場指數

紐約道瓊
34751.32 -63.07(0.18%)
05:07
S&P500
4473.75 -6.95(0.16%)
05:07
Nasdaq
15181.92 +20.39(0.13%)
05:16
費半指數
3473.60 +7.84(0.23%)
05:16
日經225
30500.05 +176.71(0.58%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
17:03
香港恆生
24920.76 +252.91(1.03%)
16:08
上證指數
3613.97 +6.87(0.19%)
15:00
深圳成指
14359.36 +101.23(0.71%)
16:29
英國FTSE
7023.66 -3.82(0.05%)
18:21
法國CAC
6614.26 -8.33(0.13%)
18:21
德國DAX
15636.22 -15.53(0.10%)
18:21

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