【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】最新研究指出，世界上人口老化最快速的地方，其機器人取代人類工作的速度也最快。美國雖然在許多科技領域取得領先，但在機器人產業方面則遠遠落後德國和日本。

這項針對全球60個國家的人口統計和產業數據所做的調查，發現勞動力老化（其定義為56歲以上勞工相較於21至55歲勞工的比率）和機器人應用之間存在強大的關聯性。

研究顯示，在各國採用機器人的變因中，僅年齡這一項就佔了35%，勞工年齡越大的國家越有可能採用這些機器。參與這項研究的麻省理工學院經濟學家Daron Acemoglu表示，勞動人口老化是使用機器人的重要因素。

研究人員在美國的經濟發展中也發現類似的現象，在1990年後，勞動力較為老化的大都會區也能看到大量的採用機器人。

這項研究符合韓國和德國等國家的長期趨勢。這兩個國家的勞動力老化速度都非常快，根據每位人類勞工採用的機器人數量來看，韓國和德國也是世界上引進機器人最快速的國家之一。

Acemoglu表示，美國在許多領域都擁有巨大的技術優勢，例如軟體和人工智慧等，但在機器人領域，德國、日本和最近竄起的韓國則跑在更前面。在全球排名前15大的機器人公司中，有7家是日本公司，有7家是德國公司。

(時報資訊)