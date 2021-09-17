第三代半導體近年成為全球關注的熱門焦點，就連化工股永光也搭上此話題，近日股價大漲，且爆出36萬張天量。專家認為，永光從冷門股突然變成熱門妖股，顯示第三代半導體想像空間之大，建議可以關注已有實際業績的個股，迎接第三代半導體大商機。

事實上，第三代半導體並非是近年才有的技術，發展至今已經超過30年，只是這幾年在5G、電動車快速發展帶動之下，逐漸受到各國政府及產業的重視。特別是環保意識抬頭，電動車需求強勁，而第三代半導體碳化矽(SiC)材料，散熱性及續航力佳，使得碳化矽元件炙手可熱。加上中國大陸全力支持發展第三代半導體，以免未來受制於美國，這些因素推升了第三代半導體的熱潮。

目前第三代半導體仍是由意法半導體、英飛凌、羅姆等國際大廠把持天下的局面，不過國內廠商也積極展開競賽，搶攻第三代半導體的門票。萬寶投顧王榮旭表示，因為第三代半導體具有耐高壓、耐高溫及傳輸快速的特性，不管是物聯網、電動車、航太衛星都用得到，台積電、鴻海等集團都已先後投入。

究竟第三代半導體有多夯？從近日一檔冷門股變成熱門股即可知！王榮旭指出，化工股永光過去股價多在20元以下徘徊，9月以來大漲4成到28元，並且爆出36萬張天量。連假前永光單日成交金額竟然高達100億元，是台股9月16日第二大成交額的股票，第一大是台積電的135億元。

永光從坐冷板凳，到突然變成熱門妖股，無非就是搭上第三大半導體熱潮，王榮旭表示，永光在半導體電子化學材料耕耘已久，最近傳出已經完成開發第三代半導體碳化矽用的研磨漿料。永光上半年EPS 0.67元，7月EPS也只有0.08元，股價就能夠大漲至近30元，可見新產品新技術帶來的想像空間有多大。

王榮旭建議，若想要參與第三代半導體投資契機，不妨考慮已有實際業績貢獻的公司，例如功率半導體廠漢磊，上半年EPS雖然僅0.07元，但前年EPS虧損2.13元，去年也虧1.64元，今年轉虧為盈轉機性非常大；6到8月的單月營收也連續創下新高，業績可說是大翻轉。股價最近漲破百元還是欲罷不能。

此外，矽晶圓廠合晶透過上海合晶廠切入第三代半導體碳化矽技術，是隱藏版的第三代半導體概念股，在6~8吋矽晶圓供不應求之下，上半年EPS 0.74元，年增五成。下半年產品漲價，再加上新產能開出，業績持續向上，股價最近沿著季線盤堅，籌碼具有優勢，因為融資餘額降到今年新低，外資與投信持股水則升到今年高點，籌碼散戶流入法人手中。籌碼只要有優勢，業績股未來的爆發力就很大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

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