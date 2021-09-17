大陸官媒「環球時報」總編輯胡錫進表示，不認為恒大一旦破產，即有可能成為「如雷曼兄弟倒閉的系統性金融風暴導火索」。胡錫進指出，大陸並不存在發生次貸危機的基本形勢，大陸購房首付款的比例很高，二套房的首付比例尤其高，與美國當時的情況截然不同。

胡錫進社群網站發文指出，一旦問題爆雷，出事企業不能有自己「大到不能倒」的僥倖，必須有能力以市場方式自救。

胡錫進強調，國家不會給企業出難題，故意置企業於困境，當企業正常經營遭遇市場逆風時，國家也會以規範的方式盡量幫它們紓困。然而，國家需要對行業進行規範化調整時，也不會因為有的企業問題嚴重而投鼠忌器，對它們刻意遷就和保護。

(時報資訊)

#恒大 #雷曼兄弟 #金融風暴 #大陸

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