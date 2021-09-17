【時報編輯張嘉倚綜合報導】周四美股終場以小跌作收，最新出爐的零售銷售數據意外強勁，突顯出美國經濟復甦的實力。中秋長假讓台股繃緊神經，近來無量無價，台股今早狹盤，台積電(2330)開在平盤600元，IC設計、PCB、航運、鋼鐵、塑化等走勢較強。盤中多方點火高價股股王矽力-KY(6415)、信驊(5274)，而富邦媒(8454)盤中再創天價2190元，一度擠下信驊(5274)，成為第三高貴股，晶圓雙雄齊揚領軍，帶動指數拉高直逼17400點整數關卡，惟富時指數調整盤後生效，台股甩尾收跌1.9點，為17276.79點，百點漲勢全成泡影，成交值3107億元。今日外資(不含外資自營商)買超16.0249億元，投信買超11.8574億元，自營商買超5.5633億元，三大法人買超33.44億元。

今日航運、電機、其他電子成為盤面焦點，水泥股迎來旺季，但亞泥(1102)礦權展延遭撤銷，雖不影響目前採礦，但賣壓趁勢出籠，股價跌幅在2.5%以上，水泥股空方氣焰旺盛，台泥(1101)跌幅超過1%，盤中嘉泥(1103)、幸福(1108)、東泥(1110)等紛紛下跌，水泥指數跌幅逼近1.5%，成為空方焦點。千金高價股排名洗牌，富邦媒(8454)突破二千大關後，多方動作頻頻，盤中再創天價2190元，一度擠下信驊，成為第三高股，信驊則在盤中拉上2190元，不肯服輸，高價股三哥之戰煙硝味濃。大同集團季底作帳行情登場，母公司大同(2371)亮燈漲停帶動下，精英(2331)、大世科(8099)及福華(8085)等聯袂登高，成為表現最強勁的集團股。路易莎今日登興櫃掀起黑金行情，股價躍上200元，超越八方雲集、豆府，成為餐飲股后。

台股已連6個交易日成量值未滿3000億元，今日尾盤因富時指數調整盤後生效甩尾，量能放大到3100億之上。周五為中秋長假前最後交易日，更讓投資人看多做少，淺水無大魚之下，使得台股早盤乏善可陳，10點過後權值股吹反攻號角，拉高漲逾百點，惟富時指數調整盤後生效，台積電尾盤驟跌8元，反攻成果全數讓出，終場反而收黑1點，5日RSI為37.10，10日RSI為48.03，9日K值為43.52，9日D值為52.61，20日乖離率為-0.09。

中秋連假前的買盤觀望，加上外資立場多空搖擺不定，台股成交量處在低水位，周收跌1點，日K連五黑，最終月線失守；台股周線收黑、本周指數197點。群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，中秋長假前台灣科技股跌多漲少，缺料與長短料衝擊供應鏈生產交貨，大立光股價更創5年來新低。電子股雖是法人投資核心持股，但強弱分明造成法人調整部位「棄弱留強」因應季底作帳。短期指數上檔空間有限，非權值股與轉機股才能彰顯資金行情威力，個股成長性比指數空間有投資價值。

(時報資訊)

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