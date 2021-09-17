繼行政院公布推出振興五倍券後，文化部今（17）日宣布藝FUN券即將再次發行，共計16億元經費，加碼發行300萬份藝FUN券，同樣數位、紙本併行，每份維持600元，份數則提升至300萬份。9月22日起便可至振興五倍券共通平台，點選加碼券登記。

去年以12億經費發行的藝FUN券，對於藝文業而言猶如即時雨，今年再次發行的藝FUN券，計數位券240萬份、紙本券60萬份，凡符合振興五倍券領取資格者，包含本國國民、領有居留證之外籍配偶、新住民及持外交官員證者等皆可參加登記抽籤；紙本券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。

文化部政務次長李靜慧於線上記者會上說明指出，為了掃除去年身份證尾數「1、2、6」被諷為「邊緣人」的遺憾，今年最大的不同是將於行政院共通平台「登記一次、最高抽四次」，登記後未抽中可順延至下一次，直到4次抽籤結束，4個登記週期間都能抽獎，並於10月13日、20日、27日及11月3日抽籤，鼓勵民眾愈早登記，能抽獎的機會也較多。除了線上登記，紙本券亦可於10月1日起，持健保卡至四大超商事務機插卡申請。

4個周期的抽獎日都會於下午3：30抽籤，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，合計75萬份，中籤者名單將於隔天上午8：30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。李靜慧說明，數位藝FUN券中籤者，可自10月20日起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

「藝FUN券 NEXT TO GO」線上啟動記者會上，包括國家兩廳院總監劉怡汝、威秀影城董事長吳明憲、許朝宗陶瓷藝術館負責人許朝宗、台灣獨立書店文化協會創辦人陳隆昊、財團法人新故鄉文教基金會董事長廖嘉展出席，力邀民眾支持超過1萬家藝文店家。其中唐山書店負責人陳隆昊更指出，去年三倍券發行量雖比藝FUN券多，但自家書店收到藝FUN券金額卻比三倍券多了15％，藝FUN券對出版、書店業的助益可見一斑。李靜慧也補充說明，去年藝FUN券統計使用於出版、書店為排名第一，占61％。

(時報資訊)