【時報-台北電】據上海證券報報導，周五9月17日召開2021年大陸資產管理年會，大陸金融委辦公室秘書局局長陶玲會上表示，今年底資管新規過渡期正式結束，明年開始資管行業將迎來真正考驗。而資管行業的高質量標準可以從五個方面衡量。

大陸資管行業的成長之路是在嚴監管中的高質量發展之路。資管行業的高質量標準是什麼？陶玲認為可以從從五個方面衡量：第一個標準是，做好實體經濟的直接融資提供者。第二個標準是，做好廣大居民的財富管理者。第三個標準是，做好資本市場的穩健投資者。高質量資管行業的第四個標準是，做好金融體系的活力競爭者。第五個標準是，做好嚴監管的受益者。

大陸全國政協委員、大陸證監會原主席肖鋼同日在2021年資管管理年會上如此表示，長期投資者是資本市場長期穩定發展的關鍵因素，培育壯大資產管理機構的力量，大力發展權益類的基金產品，持續推進各類中長期資金配置資本市場，是如今增強資本市場財富管理能力的一個重點任務。

為財富管理市場拓寬了領域，也為提高權益類投資比重，更好地服務實體經濟和科技創新提供了良好的環境和有效的渠道。肖鋼建議，對於在二級市場真正秉承價值投資理念採取長期策略的機構投資者，應當實行一些差異化政策，使其在發行詢價、定價、配售過程當中發揮更大的作用，獲得更多的機會，並承擔相應的責任。（編輯整理：葉時安）

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